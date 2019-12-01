РИАМО - 1 дек. В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на северо-востоке города, сообщила РИАМО в воскресенье старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

Уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ «Убийство».

«По данным следствия, днем 1 декабря 2019 года в помещении, расположенном на Северном бульваре в городе Москве, между рабочими произошел конфликт, переросший в потасовку. В результате чего один из рабочих 1986 года рождения скончался от ножевого ранения, а другой мужчина 1981 года рождения получил ранения», — сказала Иванова.

Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемого задержали, им оказался мужчина 1980 года рождения. Следователи осматривают место происшествия, выясняют обстоятельства.