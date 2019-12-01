РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В парке Талалихина подмосковного Подольска около 300 человек приняли участие в торжественном зажжении новогодней елки в воскресенье, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В парках имени Талалихина, «Дубрава» и Детском парке Климовска в воскресенье, 1 декабря, проходили праздничные мероприятия, посвященные началу зимнего сезона. Главными событиями стали зажжения новогодних елей.

«Зеленая красавица озарила ярким светом площадь городского парка имени Виктора Талалихина. Все гости праздника смогли сделать памятную фотографию и от души повеселиться», - говорится в сообщении.

Городской округ Подольск готов встретить новый, 2020 год, в ярком праздничном убранстве, добавляется в сообщении.