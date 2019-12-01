РИАМО - 1 дек. На МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД после сбоя восстановили движение, интервал движения поездов продолжают восстанавливать, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

Движение со стороны Лобни по направлению в Москву прервалось из-за человека на путях.

«Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении восстановлено. Вместе с РЖД мы прилагаем все усилия для восстановления интервала», — говорится в сообщении.

Движение по первым двум маршрутам МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустили 21 ноября.