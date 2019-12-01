РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска более 100 человек приняли участие в торжественном зажжении огней на новогодней елке в воскресенье, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск в Детском парке и парке «Дубрава» в воскресенье состоялось открытие зимнего сезона. Начиная с 12:00, в парках были устроены интерактивные развлекательные программы для детей, с 16:00 стартовал танцевальный марафон.

«Самыми ожидаемыми, красочными, многолюдными и веселыми получились церемонии зажжения огней на новогодних елках. В парке «Дубрава» в ней участвовало более 100 человек. Многие климовчане пришли целыми семьями. Малыши с удовольствием звали Деда Мороза, танцевали и подпевали веселым новогодним мелодиям», - говорится в сообщении.

В Детском парке горожан радовали вокальные и танцевальные коллективы Дома культуры имени 1 Мая, в парке «Дубрава» - Дома культуры «Машиностроитель».