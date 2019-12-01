РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. В подмосковных Люберцах в воскресенье на открытии зимнего сезона зажгли новогоднюю подсветку, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Праздничное открытие зимнего сезона прошло в воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха. В его рамках прошел Парад Снегурочек, в котором приняли участие 200 девушек.

«Дорогие люберчане, поздравляю вас с первым днем зимы! В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в течение трех месяцев вас будут ждать развлекательные и спортивные мероприятия. А сегодня мы даем старт зимнему сезону и зажигаем елки и всю новогоднюю подсветку во всем округе»,- сказал Ружицкий.

Перед жителями округа выступили городские творческие коллективы. Также для самых маленьких показали новогоднюю сказку. После этого жители вместе с Дедом Морозом и Снегурочками водили хоровод вокруг елки.

Всего на территории Люберец и поселков установили 167 елей и 23 светодиодные фигуры, два фонтана, подвесили порядка 4,3 тысячи иллюминационных гирлянд.

Из 23 светодиодных фигур 11 установили непосредственно в Люберцах, остальные – в поселках. В частности, площадь перед Дворцом культуры украсили «Аркой», «Снеговиком на коньках с клюшкой» и «Подарком». В Центральном парке установили фигуры «Двух коней», «Снеговика с санями», «Снеговика с флагом России».

В поселениях Малаховка и Красково появилось по две светодиодные фигуры, в Октябрьском и Томилине – по четыре фигуры.