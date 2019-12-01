РИАМО - 1 дек. На первом Московском центральном диаметре и Савеловском направлении Московской железной дороги по направлению в столицу со стороны Лобни прервалось движение поездов, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

Движения поездов нет из-за человека на путях.

«Принимаются меры по восстановлению движения», — говорится в сообщении.

Пассажиров призвали соблюдать правила безопасности по поведению на железной дороге.

Движение по первым двум маршрутам МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустили 21 ноября.