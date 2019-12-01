РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Порядка 200 Снегурочек прошли парадом по Центральному парку подмосковных Люберец, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Парад прошел в воскресенье вечером. 30 ноября в Люберцах открылась «Первая региональная академия Снегурочек». Двухдневный семинар-практикум был призван обучить девушек «секретам мастерства и волшебства».

«Сегодня порядка 200 Снегурочек из Люберец и Московской области приняли участие в данном семинаре-практикуме. После этого вечером они прошли парадом по Центральному парку культуры и отдыха Люберец», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в параде участвовали Снегурочки из 25 городов. Самой младшей - 4 года.