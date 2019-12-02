Бесплатный Wi-Fi в московском метро постепенно сдает позиции мобильным операторам. Все чаще пассажиры предпочитают не тратить время на переключение и просмотр рекламы при бесплатном подключении к сети метрополитена, а серфить в инете с первой минуты в вагоне метро и от станции к станции, оставаясь в сети своего оператора. У каких мобильных операторов скорость и качество соединения выше, а покрытие сети – шире, читайте в обзоре РИАМО.

В борьбе за подземку

«Без интернета в метро жизни нет!» – уверены пользователи столичного метрополитена. С начала года пассажиры подземки воспользовались бесплатным Wi-Fi свыше 52 миллионов раз. Такие данные приводит пресс-служба Мосгортранса.

«Во время поездок пассажиры чаще всего смотрят видео, общаются в социальных сетях и строят свой маршрут. В наземном транспорте пользователи скачали в общей сложности более 420 терабайт трафика» — отмечает директор службы информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс» Дмитрий Ерзамаев.

При этом пассажиры все чаще предпочитают не переключаться на Wi-Fi, чтобы не тратить время на надоедливые рекламные ролики. Тем более, что мобильные операторы в интересах своих клиентов активно осваивают столичную подземку, совершенствуя качество и скорость связи.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело первое масштабное исследование скоростей интернет-доступа у операторов, предоставляющих эту услугу в Московском метрополитене. В список вошли МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2 и «МаксимаТелеком». В ходе исследования выяснилось, что мобильные сети некоторых операторов по скоростным характеристикам и стабильности соединения превосходят сеть Wi-Fi, построенную специально для метрополитена.

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Две недели на тесты

На протяжении двух недель в октябре специалисты TelecomDaily замеряли скорость соединения в подземке с помощью специального программного обеспечения, установленного на смартфонах. Для теста был выбран измерительный комплекс TEMS Investigation, который считается самым популярным решением для измерения качества связи у большинства сотовых операторов в мире. Вооружившись смартфонами, специалисты зафиксировали скорость на каждой из 261 станций, проехав все 17 линий столичной подземки.

Замеры проводились в одинаковых условиях для всех операторов, отмечают в компании. Передача данных в сотовых сетях измерялась в тоннелях и на станциях в одни и те же часы в будни и выходные.

Лидеры рейтинга

По зоне покрытия Wi-Fi-оператор «МаксимаТелеком» уступает сотовым операторам. Его сеть доступна пользователям только в вагонах. Когда пассажир выходит на станцию, сигнал Wi-Fi пропадает и смартфон автоматически переключается на сеть своего сотового оператора.

По итогам замеров лидерами скорости связи на станциях стали «МегаФон» и МТС, их скорость загрузки данных - 76,5 Мбит/сек и 74,6 Мбит/сек соответственно. Такие высокие показатели удалось обеспечить благодаря сотрудничеству операторов: для достижения максимальной плотности покрытия они договорились друг с другом о шеринге сетей.

Результаты Tele2 и «Вымпелкома» (сеть «Билайн») скромнее, отмечают эксперты TelecomDaily. На станциях средняя скорость передачи данных на загрузку у Tele2 превышает 22 Мбит/сек, у «Билайна» — 15

Мбит/сек.

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Средняя скорость на станциях

HTTP DL (к пользователю):

«Мегафон» — 76,5 Мбит/сек

МТС — 74,6 Мбит/сек

Tele2 — 22,3 Мбит/сек

«Билайн» — 15,3 Мбит/сек

FTP UL (от пользователя):

«Мегафон» — 26,3 Мбит/сек

МТС — 24,1 Мбит/сек

Теле2 — 8,6 Мбит/сек

«Билайн» — 7,8 Мбит/сек

Максимальная скорость на станциях

Эксперты агентства TelecomDaily назвали 10 станций метро, которые лидируют по скорости интернет-соединения. Так, на пяти станциях лучший результат показал «МегаФон». У него же и самая быстрая станция - «Бульвар Рокоссовского», где оператор разогнался до 192,3 Мбит/сек.

Еще на четырех станциях лучшие скоростные характеристики у МТС и на одной у «Билайна».

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Топ-10 станций:

«Бульвар Рокоссовского» — 192,2 Мб/сек («МегаФон»)

«Домодедовская» — 191,4 Мб/сек (МТС)

«Орехово» — 189,5 Мб/сек (МТС)

«Шипиловская» — 189,3 Мб/сек (МТС)

«Деловой центр» — 158,1 Мб/сек (МТС)

«Андроновка» — 157,2 Мб/сек («Билайн»)

«ЦСКА» — 155,5 Мб/сек («МегаФон»)

«Киевская» — 151 Мб/сек («МегаФон»)

«Котельники» — 149,3 Мб/сек («МегаФон»)

«Черкизовская» — 149,1 Мб/сек («МегаФон»)

Средняя скорость в перегонах

В тоннелях «МегаФон» на семи линиях показывает скорость от 35 до 60 Мбит/сек. У МТС таких линий четыре, а скорость чуть ниже — от 35 до 55 Мбит/сек. При этом на двух линиях - Калужско-Рижской и Калининской - у «МегаФона» скорость ниже 10 Мбит/сек. В то время как у МТС таких линий нет - всего две линии со скоростью ниже 15 Мбит/сек. На девяти из 17 линий «МегаФон» быстрее МТС.

Сеть «МаксимаТелеком» уступает «МегаФону» и МТС по скорости. «Логично, что здесь отсутствует покрытие на линии монорельса. Но сразу на двух станциях у оператора средняя скорость на загрузку ниже 5 Мбит/сек – Центральное кольцо и Люблинско-Дмитровская линия. Верхняя средняя скорость по всем линиям — не выше 45 Мбит/сек», отмечают в пресс-службе TelecomDaily.

На четырех линиях из 17 средняя скорость у «МаксимыТелеком» выше, чем у «МегаФона» и МТС.

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Кто в аутсайдерах

На этом фоне Tele2 и «Билайн» отстают и сопоставимы только друг с другом, отмечают эксперты агентства. Так, в тоннелях некоторые линии у «Билайна» не покрыты – Каховская и Некрасовская, а на Калужском-Рижской линии средняя скорость составляет всего 0,6 Мбит/сек. У Tele2 средняя скорость фиксируется на минимальном уровне 0,7 Мбит/сек только на Каховской линии.

Согласно исследованию, Tele2 демонстрирует более равномерный результат. Если у «Билайна» средняя скорость менее 5 Мбит/сек на восьми станциях, включая две станции без интернет-доступа, то у Tele2 — на двух.

Скорость от 5 до 10 Мбит/сек «Билайн» поддерживает на четырех, а Tele2 — на пяти станциях. Однако «Билайн» на нескольких станциях доводит среднюю скорость до 30 Мбит/сек, в то время как Tele2 преодолевает 20 Мбит/сек всего один раз.

Итоги исследования

На конец октября 2019 года наибольшую среднюю и максимальную скорость как в тоннелях, так и на станциях обеспечивает «МегаФон». Практически вровень с ним идет МТС. Wi-Fi-оператор «МаксимаТелеком» имеет на нескольких линиях проблемы со скоростью. А его средняя скорость уступает двум сотовым операторам, у которых в метрополитене обеспечена работа LTE-сетей, в том числе между станциями.

На четвертом и пятом месте по скоростям, согласно исследованию, – Tele2 и «Билайн». При этом разница в параметрах средней скорости между линиями метро у одного оператора может быть значительной — в 5-10 раз. Такой разрыв специалисты агентства объясняют не перегруженностью инфраструктуры, а некорректной настройкой оборудования на отдельных линиях и давно не проводившимся аудитом.

«Мы наблюдаем, как Wi-Fi в метро отходит на второй план. У двух сотовых операторов из четырех скоростные характеристики даже избыточны при текущей нагрузке. Абоненту не имеет смысла переключаться из сети в сеть, смотреть рекламные ролики ради бесплатного Wi-Fi-соединения или доплачивать за отсутствие рекламы. Пакетные тарифы позволяют, а скорости достаточно не только для просмотра видео, но и для загрузки файлов. Возможно по мере роста числа абонентов в сети, а это произойдет, когда они сообразят, что переключаться в Wi-Fi больше не нужно, ситуация изменится и операторам понадобится улучшать параметры. Пока же до перегрузки далеко. Что касается Tele2 и «Билайна», то они продолжают процесс модернизации сети в метрополитене. «Билайну» еще предстоит пройти через все тоннели», рассказал РИАМО генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Тем временем, оператор бесплатной сети Wi-Fi в метро Москвы «МаксимаТелеком» уже начал борьбу за клиентов. В конце октября в компании сообщили, что пассажиры, совершающие непродолжительные поездки, отныне смогут работать в Интернете с меньшим количеством рекламы.

На странице подключения к MT_FREE пассажиры могут выбрать между длинной интернет-сессией и доступом в сеть на семь минут. Количество рекламы для быстрого доступа уменьшилось вдвое: пользователь видит всего одно рекламное видео и графический баннер. Просмотр рекламы теперь занимает не более 20 секунд.

«Не все пассажиры метро нуждаются в длительной интернет-сессии. Многие совершают короткие поездки, и просмотр рекламы занимает для них слишком много времени. Согласно нашей аналитике, примерно половина пассажиров, которые ассоциируются с сетью, но не подключаются, проводят в вагоне около семи минут», заявил генеральный директор «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.

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