РИАМО – 1 дек. В некоторых случаях люди могут оформить в собственность дополнительные свободные сотки земли рядом со своим участком, если же это сделать нельзя, то за самовольное использование земли придется заплатить штраф, пишет «Российская газета».

Председатель Союза дачников Подмосковья, первый зампред Московской областной думы Никита Чаплин рассказал, что если гражданину было предоставлено на основании постановления местной администрации, например, 8 соток земли в поселке или СНТ, а он фактически пользуется большей площадью, то в Единый госреестр недвижимости можно внести сведения только в отношении 8 соток. Излишки придется оформлять отдельно.

«Если земля находится в неразграниченной муниципальной собственности, то она может быть оформлена только через выкуп. В Московской области, к примеру, такие «прирезки» можно выкупить за 50% от кадастровой стоимости. Если участок увеличивается за счет соседа, необходимы обоюдное согласие и договор о перераспределении земельных участков», — говорится в сообщении.

При этом увеличить участок за счет земель общего пользования СНТ нельзя.

Площадь участка под садоводство, как правило, не может быть меньше 6 и больше 15 соток. Если собственник уже имеет оформленный участок в 15 соток для ведения садоводства, то увеличить площадь он не сможет.

В июне 2019 года вступили в силу изменения в законодательстве. Теперь можно оформить в собственность излишки земли в том случае, если в результате комплексных кадастровых работ выяснится, что фактически используемая площадь превышает уже зафиксированную в ЕГРН. Но инициатором и заказчиком комплексных кадастровых работ должно быть государство.

«Свободно «прирезать» можно лишь до 10% соседнего участка. А если вдруг человек захочет забрать себе соседний участок, тогда придется выкупать его или брать в аренду через торги», — подчеркивается в материале.

В собственность нельзя оформить охранные зоны ЛЭП и газопроводов, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, участки с особыми условиями охраны окружающей среды.

Самовольный захват земли грозит штрафом от 10 до 20 тысяч рублей (или от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости) для физлиц, от 20 тысяч (или от 1,5 до 2% от кадастровой стоимости) — для должностных, от 100 тысяч (или от 2 до 3% от кадастровой стоимости) — для юридических.