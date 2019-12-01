РИАМО – 1 дек. Столичные гиды рассказали, что туристов из Италии в Москве больше всего удивляют Кремль, вежливое поведение пассажиров в метро, также гостей города интересуют ВДНХ и рынки, сообщает в воскресенье РИА Новости.

«За девять месяцев 2019 года Москву посетили 118,4 тысячи гостей из Италии (она — в пятерке стран, откуда в российскую столицу едет больше всего туристов)», — говорится в сообщении.

Так, гиды рассказали, что итальянцев удивляет, насколько большой Московский Кремль. Многие из них до поездки в Россию думали, что это просто здание, где живет президент страны. ВДНХ привлекает гостей из Италии монументальностью и разнообразием архитектуры. Итальянцы также интересуются советским периодом истории и всем, что с ним связано.

В метро интерес у итальянцев вызывает станция «Римская», где повторяются формы базилики с Капитолийской волчицей. Кроме того, туристов удивляет поведение пассажиров подземки: то, что в метро уступают места, в Италии – редкость.

Итальянцы также интересуются обеспечением чистоты в городе, для них необычно, что по улицам постоянно ездят поливальные и подметальные машины. Туристы высказывают интерес и к работе рынков в столице – итальянцы хотят знать, где москвичи покупают еду. Итальянские путешественники также спрашивают рецепты блюд русской кухни. Сувениры же итальянские туристы предпочитают покупать в Измайлове.