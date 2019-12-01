РИАМО - 1 дек. С воскресенья в Юго-Восточном округе столицы ввели новые ограничения проезда грузовиков, 93% жителей зон, где уже действует система «грузового каркаса», поддерживают ее работу, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«Грузовой каркас» разделяет улицы на две зоны: жилую застройку и сам «грузовой каркас». По улицам «грузового каркаса» могут свободно ездить грузовые автомобили. В жилых зонах грузовики с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн могут ездить только для обслуживания предприятий или жителей.

«В тех районах, где «грузовой каркас» уже действует, количество грузовых автомобилей в жилых зонах сократилось в среднем на 22%. Результаты опроса показали, что 93% жителей зон, где действует эта система, ее поддерживают», — говорится в сообщении.

В ЮВАО уже установлены запрещающие знаки, движение грузового транспорта осуществляется по новой схеме.

Водителей просят быть внимательными и заранее ознакомиться с перечнем улиц, которые вошли в зону «грузового каркаса». Полная информация размещена на едином транспортном портале и сайте ЦОДД.

Для проезда в жилые зоны грузовому транспорту понадобятся специальные документы.