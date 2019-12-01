РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В подмосковном Подольске в воскресенье режиссеру театра-студии «Артель» ДК «ЗиО» Ольге Огоньковой вручили медаль «За безупречную службу» I степени, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В воскресенье во Дворце культуры «Октябрь» прошла церемония подведения итогов Года театра в округе. В рамках мероприятия участники вспоминали самые культовые фестивали и постановки года, а также награждали выдающиеся коллективы округа. Так, за реализацию авторских проектов была награждена Огонькова, которой вручили и медаль «За безупречную службу» I степени.

«Мы можем уверенно сказать, что Год театра в Подольске состоялся и прошел на высоком уровне. Наши творческие коллективы приняли участие во всех массовых культурных мероприятиях округа. От имени главы и жителей я сердечно благодарю всех участников театральных коллективов Подольска и желаю им дальнейших успехов», - сказал первый замглавы администрации округа Виктор Чуб.

По словам заслуженного работника культуры РФ, начальника отдела народного творчества министерства культуры Московской области Ирины Медведевой, в России на сегодняшний день работает около 600 профессиональных театров, 27 из которых находятся в Подмосковье. Всего в Московской области работает свыше 1 тысячи любительских театров.

«Мне очень нравится все, что здесь показывают, как проводят мероприятия. И не даром министерство культуры Московской области в текущем году в Подольск привезло свой проект «Сон в летнюю ночь». Мне хочется поблагодарить администрацию округа и горожан за любовь к театру и пожелать всем в Новом году новых творческих побед», - добавила Медведева.

Среди награжденных были: образцовый коллектив - музыкальный театр «Яхонт»; театр-студия «Своя радуга»; театр «Вечерний звон»; молодежный театр ДК «Октябрь»; театр-студия «Желтая пирамида»; театр-студия «Белая маска»; Подольский драматический театр и другие.

«Мы подвели итоги Года театра в России в Подольске. Мы не прощаемся с театром, потому что он будет окружать нас всю жизнь. Но мы должны отдать дань уважения, гордости и благодарности нашим творческим коллективам, которые в течение всего года создавали имидж округа как города высокой театральной культуры. Всего в ходе мероприятия были награждены 24 театральных и творческих коллектива. Все они внесли свой вклад в одно общее дело», - отметил председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.