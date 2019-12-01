РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В микрорайоне Климовск Подольска в результате столкновения автомобиля ВАЗ с грузовиком на Старосимферопольском шоссе в воскресенье погиб один человек, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в воскресенье в районе 11:00 на Старосимферопольском шоссе микрорайона Климовск.

«Столкнулись автомобиль ВАЗ с грузовиком. В результате один человек погиб, а еще один получил повреждения. Подробности дорожно-транспортного происшествия выясняются», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту проведут проверку, будут выяснены все причины случившегося.