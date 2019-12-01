РИАМО - 1 дек. Трое спортсменов из Подмосковья завоевали награды на Кубке Европы по фристайлу в дисциплине «Акробатика», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли в финском городе Рука.

«Павел Кротов замкнул тройку призеров в первый день соревнований, уступив Пирмину Вирнеру и Ное Роту из Швейцарии. Илья и Максим Буровы стали обладателями золота и серебра соответственно во второй соревновательный день», — говорится в сообщении.

Вместе с Буровыми на пьедестал поднялся еще один российский спортсмен, представитель Башкортостана Руслан Катманов.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что результат подмосковных спортсменов можно назвать успешным. Он пожелал атлетам добиваться подобного и на следующих международных стартах.