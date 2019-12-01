РИАМО - 1 дек. В Москве на Каспийской улице восстановили движение после ДТП, опрокинувшийся погрузчик убрали с проезжей части, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Движение на Каспийской улице, где грузовой погрузчик сегодня опрокинулся на проезжую часть, полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее возле дома 13а во время погрузочных работ грузовой манипулятор опрокинулся на проезжую часть. В результате происшествия никто не пострадал.