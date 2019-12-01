РИАМО - 1 дек. В метро столицы на Кольцевой линии начал курсировать поезд, посвященный детскому писателю Сергею Михалкову, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«На борту поезда и его головном вагоне изображен портрет писателя, а также размещены его слова «Сегодня дети — завтра народ». Внутри на стенах вагонов можно увидеть фотографии Сергея Михалкова разных лет, а также иллюстрации известных художников Ф.Лемкуля, В. Чижикова, А. Халиловой, Е. Рачева и других авторов», — говорится в сообщении.

В каждом вагоне – собственное оформление в стиле произведений писателя, среди которых знаменитый «Дядя Степа», а также ключевые моменты биографии, связанные с Великой Отечественной войной и созданием Государственного гимна страны. Есть и вагон, в котором можно посмотреть рисунки победителей международного конкурса «Я карандаш с бумагой взял…», приуроченный с 100-летию со дня рождения Михалкова.

Этот поезд стал 15-ым тематическим составом, запущенном на линии московского метро в этом году. Он будет курсировать на Кольцевой линии полгода, рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.