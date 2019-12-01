РИАМО - 1 дек. В воскресенье в честь дня борьбы со СПИДом Роспотребнадзор запускает акцию «#СТОПВИЧСПИД» в офисах Центра молекулярной диагностики в Московском регионе и по всей России, любой человек может бесплатно узнать свой ВИЧ-статус, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

«В течение трех дней до 3 декабря все желающие смогут узнать свой ВИЧ-статус, сдав бесплатно анализ в медицинских офисах Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и партнеров по всей России», — говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается 37,9 миллиона людей, живущих с ВИЧ. Благодаря эффективной терапии вирус можно контролировать и предотвращать его передачу. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных в возрасте 20 лет увеличилась с 36 лет до 51 года.

«Благодаря последним достижениям науки создан принципиально новый подход к лечению ВИЧ-инфекции, основанный на совокупности генно-инженерных, биотехнологических и медицинских методов, направленных на внесение изменений в генетический аппарат клеток человека. Наиболее перспективным направлением в редактировании генома является использование системы CRISPR/CAS. Она позволяет редактировать геном посредством специфической локализации CAS белка на последовательности мишени», — отмечается в сообщении.

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создал собственную платформу по производству компонентов системы направленного редактирования генома CRISPR. Эта система уже запатентована в России, готовится заявка в Международное патентное ведомство.