РИАМО - 1 дек. Правительство России поддержало внесенный в Госдуму законопроект о реформе страхования банковских вкладов, речь идет в том числе о повышении лимита возмещения по банковским вкладам с 1,4 до 10 миллионов рублей, соответствующее заключение опубликовано на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект также предполагает расширение числа юридических лиц, которые могут рассчитывать на возмещение вкладов .

«Предлагаемые законопроектом изменения направлены на повышение уровня защиты прав и законных интересов вкладчиков банков РФ», — говорится в документе.

В заключении подчеркивается, что законопроект необходимо доработать. Нужно в том числе отразить результаты оценки влияния предполагаемых изменений на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Согласно документу, рассчитывать на возмещение средств смогут также ряд НКО, ТСЖ, СНТ, гаражные и гаражно-строительные кооперативы. Лимит суммы возмещения в некоторых случаях достигнет 10 миллионов.