РИАМО - 1 дек. На юге Москвы произошла авария с участием легковушки и машины скорой помощи, на месте аварии работают сотрудники ДПС, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Около 14:00 на пересечении улиц Бехтерева и Кантемировской произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи. Предварительно, без пострадавших», — говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства происшествия.