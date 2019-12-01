РИАМО - 1 дек. Врачи Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Бурденко проведут телеконсультации для пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае, эвакуация пострадавших в федеральные медучреждения пока не требуется, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Минздрава России.

Пассажирский автобус в Забайкальском крае в воскресенье упал в реку с моста в 60 километрах от Сретенска. В результате аварии погибли 19 человек, пострадали более 20 человек.

«По состоянию на 14:00 по московскому времени состояние четырех пациентов расценивается как тяжелое, одна пациентка прооперирована. Троим пациентам с сочетанными травмами будут проведены телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ имени Бурденко Минздрава России», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что консультации также проведет главный внештатный специалист министерства здравоохранения России по анестезиологии-реанимации Игорь Молчанов.

По словам собеседника агентства, ситуацию с оказанием помощи пострадавшим лично контролирует министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Представитель пресс-службы Минздрава России уточнил, что в больницу Шилки эвакуировали восемь человек, в Нерченскую ЦРБ также поступили восемь человек, в Сретенской ЦРБ находятся три человека. Амбулаторно помощь оказали 10 пострадавшим.

Эвакуация пострадавших в федеральные медицинские организации пока не требуется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев направил телеграмму с соболезнованиями в адрес близких и родных погибших в Забайкалье.