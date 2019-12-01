РИАМО - 1 дек. Центр «Моя карьера» в Таганском районе создан с целью помощи в трудоустройстве молодым матерям, инвалидам, пожилым жителям и молодежи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточняется на официальном сайте мэра столицы, модернизацию городской системы занятости начали в этом году. Главная цель изменений – оказывать индивидуальную помощь каждому соискателю. Специалисты центра «Моя карьера» помогают понять, что именно мешает при трудоустройстве.

«В Москве всегда можно найти работу: у нас огромный рынок труда. Но молодым мамам, людям с инвалидностью, пожилым москвичам и молодежи иногда сложно найти работу самим. В этом может помочь центр «Моя карьера», — написал Собянин в «ВКонтакте».

В центре реализуют специальные программы. Для молодых людей до 30 лет действует программа «Прокачай карьеру», для жителей старшей 50 лет – проект «5.0», для инвалидов – «Доступная работа». Кроме того, в центре действует программа «Мама работает».

Посетители центра «Моя карьера» также могут принять участие в тренингах, консультациях и ярмарках вакансий. Каждый день с соискателями работают порядка 80 карьерных консультантов, психологов и тренеров.

С центром работают крупные ИТ-компании, торговые сети и известные бренды, которые предоставляют рабочие места, составляют учебные программы.