РИАМО – 1 дек. В Санкт-Петербурге перед матчем «Зенит» - «Спартак» задержали порядка 150-200 болельщиков московского футбольного клуба, сообщает в воскресенье РИА Новости.

Матч чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» начнется в 19 часов в воскресенье.

«Ночью были полицейские рейды по барам, на улицах города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения, по моей информации, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки», — сообщил агентству информированный источник.

Он добавил, что болельщики не совершали ничего противоправного. По его словам, всего задержали около 150-200 футбольных фанатов.