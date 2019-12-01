РИАМО - 1 дек. Из-за футбольного матча «Локомотив» - «Динамо», который пройдет на «РЖД Арене» в воскресенье днем, могут ограничить вход на станции метро рядом со стадионом и выход с них, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Матч между командами «Локомотив и «Динамо» начнется в 16:30. Удобнее всего на встречу добираться через станцию метро «Черкизовская» и станцию Московского центрального кольца «Локомотив».

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к «РЖД Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», — говорится в сообщении.

Болельщикам также порекомендовали заранее приобретать билеты на обратную поездку. Кроме того, пассажирам напомнили, что проезд можно оплатить прямо банковской картой на турникетах, помеченных специальными стикерами.