РИАМО - 1 дек. В Москве на улице Каспийской опрокинулся грузовой манипулятор, машина упала на проезжую часть, на месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«В 12:30 на улице Каспийская возле дома 13а во время погрузочных работ грузовой манипулятор опрокинулся на проезжую часть. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Движение транспорта в районе аварии было затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.