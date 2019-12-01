РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В парке «Дубрава» микрорайоне Климовск Подольска в воскресенье торжественно открыли зимний сезон играми и музыкальным концертом, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В воскресенье, 1 декабря, в 12:00 в парке «Дубрава» микрорайона Климовск прошло торжественное открытие зимнего сезона. Так, для горожан состоялся концерт оркестра Подольской филармонии, для детей провели игры и многое другое. Праздничную программу подготовил ДК «Машиностроитель» совместно с активистами. Всего в мероприятии приняли участие свыше 50 человек.

Помимо этого, в воскресенье праздничное открытие зимнего сезона будет проходить в парке имени Талалихина, а также в детском парке культуры и отдыха микрорайона Климовск.