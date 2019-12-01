РИАМО - 1 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил телеграмму с соболезнованиями в адрес родных и близких погибших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае.

В воскресенье в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста через реку в 60 километрах от Сретенска.

Как отмечается на официальном портале правительства Забайкальского края, в результате ДТП погибли 19 человек, 21 человек получил травмы.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова лично контролирует ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в ДТП. По данным Минздрава, в настоящий момент не требуется эвакуация пострадавших в федеральные медучреждения.