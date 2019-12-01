РИАМО - 1 дек. На западе столицы в зимний сезон будет работать около 100 катков, 99 из них будут с естественным покрытием, больше всего катков появится в Ново-Переделкине, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На западе столицы зальют более 100 катков. Девять из них будут с искусственным ледовым покрытием, а 99 — с естественным. Самый большой каток площадью 1,8 тысячи квадратных метров расположен в парке «Никулино» (проспект Вернадского, владение 100)», — говорится в сообщении.

На катке на проспекте Вернадского появились две раздевалки, а также пункты питания и проката спортивного инвентаря. Площадка открыта с 10:00 до 22:00. Работать каток будет при температуре не выше пяти градусов тепла.

Самый большой каток с натуральным покрытием расположен на улице 50 лет Октября, дом 6. Здесь можно будет не только кататься, но и играть в хоккей.

Больше всего катков на западе будет работать в районе Ново-Переделкино – всего 16 площадок.

Всего к Новому году в столице появится 1418 катков. Большая часть из них будет с естественным ледовым покрытием, 203 катка — с искусственным.

Ранее на ВДНХ открылся самый большой в Европе искусственный каток. Его площадь составляет 20 тысяч квадратных метров. Каток разделен на три части: аллею влюбленных вокруг фонтана «Дружба народов, отдельную детскую площадку для гостей от 3 до 8 лет и большое ледовое пространство для всех отдыхающих.