РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Жителей подмосковных Люберец призвали сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления автомобилями в состоянии опьянения, говорится в сообщении пресс-службы 14 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«Если вы стали свидетелем фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения иных грубых нарушений ПДД РФ, неудовлетворительного состояния автодорог, дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, наличия технически неисправных и брошенных транспортных средств, иных помех, создающих угрозу БДД, убедительная просьба сообщать по телефону дежурной части 14 батальона ДПС: 8(496)46-97-240», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что накануне сотрудники 14 батальона ДПС проверили свыше 100 автомобилей на соблюдение ПДД. Они пресекли одно нарушение правил перевозки детей. Водителя привлекли к административной ответственности.