РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. Спортсмен из Домодедова Александр Романенко занял 3 место на первенстве России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщается на официальном сайте МБУ ФОКИ «Старт».

«В состав сборной команды Московской области был включен Романенко Александр — спортсмен из городского округа Домодедово, который проходит спортивную подготовку в МБУ «ФОКИ «Старт». По результатам соревнований Александр стал бронзовым среди спортсменов класса 1-5 (спортсмены на колясках)», - говорится в сообщении.

Первенство проходило с 26 ноября (день приезда) по 1 декабря (день отъезда) в деревне Ямок Тверской области. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки с повреждениями опорно-двигательного аппарата до 23 лет.