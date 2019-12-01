РИАМО - 1 дек. В Москве восстановили движение трамваев после аварии, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы «Мосгортранса».

«Сегодня около 11:15 в районе дома 39 по Варшавскому шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и трамвая 3-го маршрута. Сейчас движение трамваев по Варшавскому шоссе восстановлено», - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не уступил дорогу городскому транспорту и допустил столкновение. В трамвае никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.