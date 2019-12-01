РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В подмосковном Подольске любителей рисовать приглашают на неформальный мастер-класс по художественному искусству 7 декабря, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

«Приглашаем всех желающих, кто любит рисование и творчество, в «Sketch клуб «Подсолнух». Встречаемся в субботу, 7 декабря, в 14:00 в читальном зале центральной библиотеки Подольска по адресу: улица Свердлова, дом 38, ДК «Октябрь». В рамках мероприятия участники будут учиться рисовать в неформальной обстановке с чаем и печеньем», - сказала организатор.

Для участия в мастер-классе необходимо записаться в группе «Sketch Клуб Подсолнух | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».