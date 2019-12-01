РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. Воспитанница домодедовской спортивной школы «Олимп» Олеся Калантарова заняла третье место на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, сообщается на официальной странице СШ «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

«Воспитанница СШ «Олимп», тренер Джамлет Абуладзе, Олеся Калантарова заняла почетное 3 место. Поздравляем тренера и спортсменку с успешным выступлением», - говорится в сообщении.

Соревнования прошли 30 ноября в городе Дмитров.