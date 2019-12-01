РИАМО - 1 дек. В Москве водитель «Газели» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, движение в районе ДТП свободно, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«На проспекте Маршала Жукова, 39, автомобиль «Газель» совершил наезд на препятствие, так как водитель не справился с управлением, никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что движение в районе ДТП свободно.