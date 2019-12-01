РИАМО - 1 дек. По будням на маршруте автобусов №675 с 3 декабря организуют короткие рейсы №675к, сообщается на сайте «Мосгортранса».

«Маршрут: метро «Южная» – Кировоградская улица – метро «Пражская» – улица Красного Маяка – улица Подольских Курсантов – Старопокровский проезд – промзона «Чертаново» – 1-й Дорожный проезд – Варшавское шоссе – Сумская улица – метро «Южная», — говорится в сообщении.

Работать короткий маршрут будет с 6 до 20 часов.