РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В ДК «Быково» Подольска в конце ноября провели мастер-классы по компьютерной грамотности для пожилых, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Доме культуры «Быково» Подольска в конце ноября по губернаторской программе «Активное долголетие» состоялся бесплатный семинар по защите информации на базе кружка для пенсионеров «Основы компьютерной грамотности». В процессе семинара были даны не только теоретические знания, но и комплексные практические навыки по созданию надежного центра информационной безопасности в своем гаджете», - говорится в сообщении.

Программа «Активное долголетие» работает в Подмосковье с октября 2019 года. Она разработана с целью реализации нацпроекта «Демография» и охватывает около 2 миллионов человек.