РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. В Домодедове 98 семей получили ключи от новых квартир по программе переселения из ветхого жилья, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«98 домодедовских семей получили ключи от новых квартир по программе переселения из ветхого жилья», - говорится в сообщении.

Новые квартиры расположены в 17-этажном доме по адресу: улица Гагарина, дом 63 в микрорайоне Северный. Застройщиков выступило ООО ПКФ «Гюнай».