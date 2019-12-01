РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В Подольске волонтеры движения «Милосердие-Подольск» передали вещи и продукты девяти семьям округа, которые оказались в трудной жизненной ситуации, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«К волонтерам движения «Милосердие-Подольск» Подольского благочиния обращается большое количество семей, испытывающих трудности. Это - переселенцы из других регионов, неполные семьи, многодетные, семьи с детьми-инвалидами. Всем им добровольцы оказывают посильную помощь вещами и продуктами. Так, за прошедшую неделю (с 25 по 30 ноября - ред.) в «Лавку добра» обратились девять семей в сложной жизненной ситуации», - говорится в сообщении.

Волонтеры благодарят всех, кто жертвует вещи в хорошем состоянии, а также приносит продукты для нуждающихся, заключается в сообщении.