РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. Более 80 контейнерных площадок привели в порядок в Домодедове по требованию Госадмтехнадзора, сообщается на официальном сайте Госадмтехнадзора Московской области.

«За осенний период, с сентября по ноябрь, по требованию административно-технических инспекторов в надлежащее состояние в городском округе Домодедово были приведены 83 контейнерные площадки. Еще по пяти фактам нарушений содержания мест сбора мусора региональному оператору по обращению с ТКО и управляющим компаниям выданы предписания об устранении. Их исполнение находится на контроле надзорного ведомства», – сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В частности, по предписаниям инспекторов восстановлен график вывоза твердых коммунальных отходов в микрорайоне Южный и жилом квартале «Домодедово Парк». На контейнерной площадке у дома №3 на Домодедовском шоссе восстановлено ограждение места сбора ТКО, на улице Творчества размещена информационная табличка с графиком вывоза мусора. Также за прошедшие три месяца ликвидировано более 250 кубометров несанкционированных навалов отходов в микрорайонах Белые Столбы и Востряково в секторе индивидуальной жилой застройки на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам.

Инспекторы территориального отдела №24 Госадмтехнадзора Московской области проводят ежедневный мониторинг состояния контейнерных площадок для сбора ТКО в городском округе Домодедово.