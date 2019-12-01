РИАМО - 1 дек. На Варшавском шоссе в Москве произошла авария с участием трамвая и грузовика, на месте происшествия работают сотрудники ДПС, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«В 11:30 на Варшавском шоссе у дома 39 произошло столкновение трамвая и грузовика. После столкновения грузовик опрокинулся. Предварительно, ДТП без пострадавших», — говорится в сообщении.

Движение трамваев временно ограничивали. На месте аварии работают сотрудники ДПС.