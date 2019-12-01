РИАМО - 1 дек. Расходы на социальные нужды увеличены в столичном бюджете, его можно назвать бюджетом развития, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее на заседании столичного парламента был принят закон «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». За бюджет проголосовали 35 из 45 депутатов – представители всех фракций: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Моей Москвы».

«Бюджет, можно сказать, социальный, больше половины расходов - это социальная сфера: образование, здравоохранение, социальная защита и так далее. А с другой стороны, достаточно серьезно увеличены расходы на здравоохранение, на образование», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что этот бюджет также бюджет развития, там заложено строительство поликлиник, больниц, школ, детских садов.

Согласно документу, в 2020 году доходы городского бюджета составят более 2,7 триллиона рублей, расходы - 3,1 триллиона рублей, дефицит составит более 351 миллиарда рублей. При этом больше половины всех расходов пойдут на социальные цели. Больше средств будут тратить на медицину, в том числе на дорогостоящие операции.