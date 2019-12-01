РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В подмосковном Подольске 8 декабря пройдет фольклорный праздник «Осень провожаем! Зимушку встречаем!», на котором жители смогут узнать о старинных осенних и зимних обрядах, вход на праздник свободный, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» поселка Радиоцентра Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«Сельский Дом культуры «Романцево» и библиотека-филиал №21 приглашают горожан 8 декабря в 16:00 на фольклорную концертную программу «Осень провожаем! Зимушку встречаем!». Участников ждут рассказы о старинных осенних и зимних праздниках и обрядах. Гостям праздника исполнят старинные песни в исполнении фольклорного ансамбля «Перемышль городец». А о зимних забавах и играх поведает младшая группа «Чижики» фольклорного ансамбля «Перемышль городец», - говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить в 16:00 по адресу: поселок радиоцентра Романцево, дом 10. Вход свободный.