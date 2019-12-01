РИАМО – 1 дек. Певица Анна Семенович призналась, что у нее есть медицинская патология – гигантомастия, при которой у женщины сильно увеличивается грудь, артистка узнала о своем диагнозе 5 лет назад.

«Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 килограмма», — сказала Семенович в эфире НТВ.

Певица рассказала, что этот диагноз ей поставили после обследования у маммолога. Семенович отметила, что узнала о своей патологии 5 лет назад – тогда артистка из-за стресса и гормонального сбоя поправилась, а вернуться в форму долго не получалось.

Семенович призналась, что стоит ей поправиться, сразу же увеличивается и грудь.