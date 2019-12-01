РИАМО - 1 дек. В ТиНАО таксист избил мужчину, конфликт произошел в поселке завода Мосрентген, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Установлено, что 30 ноября в 18:55 по адресу: Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, дом 26, неизвестный водитель (таксист - ред.) в ходе конфликта с мужчиной нанес ему удар ногой в живот, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшего госпитализировали. Полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

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