РИАМО - 1 дек. В Москве на южном участке Большой кольцевой линии подземки начали строительство последнего перегона, он появится между станциями «Воронцовская» и «Зюзино», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Щит пройдет больше 2 километров правого перегонного тоннеля под Севастопольским проспектом, речкой Котловкой и действующей станцией «Калужская», — написал Собянин в Twitter.
Южный участок Большого кольца метро планируют достроить через два года. Его протяженность составляет 7 километров, на нем три станции – «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино».
Строительство Большой кольцевой линии метро является крупнейшим в мире проектом в области метростроения.
На южном участке Большой кольцевой линии #мосметро началось строительство последнего перегона - между станциями "Зюзино" и "Воронцовская". Щит пройдет больше 2 км правого перегонного тоннеля под Севастопольским проспектом, речкой Котловка и действующей станцией "Калужская". #БКЛ pic.twitter.com/4iXh49ftA5— Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 30, 2019
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