РИАМО - 1 дек. В Москве на южном участке Большой кольцевой линии подземки начали строительство последнего перегона, он появится между станциями «Воронцовская» и «Зюзино», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Щит пройдет больше 2 километров правого перегонного тоннеля под Севастопольским проспектом, речкой Котловкой и действующей станцией «Калужская», — написал Собянин в Twitter.

Южный участок Большого кольца метро планируют достроить через два года. Его протяженность составляет 7 километров, на нем три станции – «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино».

Строительство Большой кольцевой линии метро является крупнейшим в мире проектом в области метростроения.