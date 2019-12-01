РИАМО - 1 дек. Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) может пойти ускоренными темпами, необходимо быстрее вводить в эксплуатацию участки этого громадного проекта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Попросил президента (РФ Владимира Путина – ред.). Он пообещал рассмотреть дополнительные вопросы, ускорить строительство ЦКАД. Это необходимо, чтобы часть транспорта, которая является транзитной, пропустить через ЦКАД, а не через МКАД, как сегодня», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что ЦКАД строится и важно, чтобы дороге уделялось внимание и быстрее вводились в эксплуатацию участки этого громадного проекта.

Строить ЦКАД начали в 2014 году. Пройдет дорога приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107. Северная, восточная и южная секции представляют собой абсолютно новую трассу, она будет платной. Западная секция будет бесплатной, это частично реконструируемая «бетонка».