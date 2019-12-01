РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Подольский спортсмен победил в турнире по профессиональному кикбоксингу и тайскому боксу «Битва в Подольске», который проходил в УСЦ «Юность» 30 ноября, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия.

В универсальном спортивном центре «Юность» Подольска 30 ноября прошел турнир по профессиональному кикбоксингу и тайскому боксу GPRO-Region 150 «Битва в Подольске». Право побороться за выход в финал получили лучшие из лучших: чемпион Кубка России по тайскому боксу Ованес Нагабедян, призер Кубка мира по боевому самбо Радор Пирмамадоо, победитель Кубка России по кикбоксингу Александр Шарашин и чемпион России и мира Эльмир Губадов.

«Подольск представляли несколько спортсменов, одним из которых был Виталий Фархутдинов. Он сражался в весовой категории 67 килограммов с Андреем Барановым из Ашукино Московской области. По итогам турнира победил Фархутдинов», - сказал организатор.