РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Флешмоб «Волшебные снежинки» пройдет в воскресенье в поселке Октябрьский подмосковных Люберец, после флешмоба начнется развлекательная программа «Новогодняя елочка - зажгись», сообщается в Instagram-аккаунте теруправления «Томилино-Октябрьский».

«Уважаемые жители поселка Октябрьский! Новогодняя сказка начинается. Приглашаем вас на развлекательную программу. В 12:00 стартует флешмоб «Волшебные снежинки», - говорится в сообщении.

Флешмоб пройдет на дворовой площадке дома №39 на улице Ленина. В 12:30 он также состоится во дворе домов №№14-15 на Первомайской улице.

В 17:30 стартует развлекательная программа «Новогодняя елочка - зажгись». В 18:00 зажгут главную елку Октябрьского и новогоднюю подсветку. Мероприятие пройдет на стадионе Балятино по адресу: улица Текстильщиков, дом №1.

В воскресенье во всех городах Подмосковья зажгут новогоднюю иллюминацию. Всего в регионе установят около 2 тысяч елей, появятся порядка 13 тысяч световых конструкций и 250 километров гирлянд.