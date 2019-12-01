РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ ) - 1 дек. Парковку и подъезд к контейнерам могут организовать на Кузьминской улице подмосковных Котельников, сообщил глава горокруга Андрей Булгаков.

Ранее жители округа жаловались на отсутствие качественной дороги на улице Кузьминская. По поручению главы ее там сделали. Накануне Булгаков провел еще одну встречу с жителями.

«Жители озвучили пожелания: оборудовать подъездную дорогу к контейнерной площадке, на Кузьминской улице установить камеры видеонаблюдения, обустроить бесплатные парковочные места и облагородить территорию вокруг. Все это обязательно выполни »,- написал Булгаков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что также важной задачей было провести освещение вдоль гаражей, так как этим маршрутом пользуются многие жители. Сейчас здесь появились 15 современных фонарей.



Также Булгаков осмотрел дома №10 и 15 на Новой улице. Местные жители пожаловались на отсутствие уборки в подъездах и неприятные запахи. Глава поручил решить эти вопросы.