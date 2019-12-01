РИАМО - 1 дек. В Подмосковье и Москве продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы и порывистого ветра, предупреждение теперь действует до утра 3 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы действует в Подмосковье и Москве до 04:00 3 декабря. «Желтый» уровень из-за порывистого ветра объявлен до 12 часов 2 декабря.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Ярославской, Владимирской и Тульской областей.

Второго декабря в Московском регионе ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, местами образуется гололедица. Температура ночью составит минус 7-5 градусов, днем — минус 3-1.

Третьего декабря будет облачно, пройдет небольшой снег, местами образуется гололедица. Ночью будет минус 5-3 градуса, днем — минус 3-1.