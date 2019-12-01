РИАМО - 1 дек. С начала 2019 года экскурсии «Открой#Моспром» на 30 промышленных предприятиях и в пяти музеях посетили более 8 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Всего прошло 340 экскурсий. Первые прошли в марте, тогда за три дня 1,5 тысячи человек посетили крупнейшие производства Москвы.

«Восемь тысяч участников — достойный результат, при этом интерес к проекту растет. Безусловно, мы продолжим его реализацию и в 2020 году», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Участникам показали, как на столичных заводах собирают автомобили и самолеты, производят колбасу, газировку и шоколад, пекут хлеб, делают ракеты.

Экскурсии посещали школьники, которым помогали определиться с выбором будущей профессии, а также студенты.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что для посетителей свой двери открыли 30 предприятий и пять промышленных музеев.

«Надеемся, что в следующем году число предприятий, участвующих в проекте «Открой#Моспром», увеличится, и с московскими производствами познакомятся все желающие», — подчеркнул Прохоров.